С передовой исчезло орудие, способное стрелять ядерными снарядами

У оккупантов возникли проблемы с оружием, которые могут решить за счет КНДР

Начиная с марта сводки с передовой перестали упоминать применение или уничтожение мощных 203-мм российских САУ "Пион". Ранее эти орудия оккупанты активно использовали, так что даже приходилось снимать со складов хранения стволы, чтобы заменить ими изношенные. Однако судя по отсутствию информации за последнее время с "Пионами" у россиян серьезные проблемы. Об этом пишет военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Так, с начала полномасштабного вторжения в Украину было подтверждено уничтожение, повреждение и захват ВСУ от 22 до 40 российские 2С7 "Пион", а их общие потери могут превышать 65 единиц. Такие потери объяснялись попытками использовать 2С7, за счёт их дальности поражения целей, как альтернативу западным артсистемам, которые имеются на вооружении СОУ.

С этой целью в России заявили о планах возродить и нарастить производство 203-мм активно-реактивных снарядов для САУ "Пион" ЗВОФ35 и ЗВОФ34/42 на мощностях "Завод "Пластмасс". Но, судя по имеющейся информации, фантастического успеха они на данном поприще не достигли, хотя от идеи возрождения серийного производства не отказались.

При этом, на хранении в РФ пригодных к восстановлению, осталось не более 100 САУ 2С7, при том, что ремонт довольно трудоёмкий и длительный.

"В этой связи, не исключаю, что Россия будет пытаться получить от стран-союзниц аналогичные артиллерийские системы калибра 203-мм, из Ирана и Северной Кореи, поскольку темпы восстановления 2С7 из советских запасов не соответствуют темпам их уничтожения в зоне БД, а само их общее количество имеет пределы, с учётом отсутствия производства", — отмечает Александр Коваленко.

Также "Пион" имеет широкую номенклатуру выстрелов к САУ, что позволяет вести огонь на расстояниях от 30 до 45 км. И в этом перечне есть также тактические ядерные боеприпасы — снаряд 3БВ2 с дальностью выстрела от 18 до 30 км и мощностью в 2 кт (2000 тонн тротила).

Тем временем потери в военной технике заставляют россиян отправлять на передовую даже опытные образцы, разработанные еще в 1990-х годах.