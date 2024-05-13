У РФ их всего четыре – на передовую отправили редчайшую технику родом из 90-х

Техника так и осталась опытной, но даже ей рады, потому что другой нет

Российские оккупанты не только продолжают эксперименты над улучшением своей имеющейся техники, но и продолжают отправлять на передовую редчайшие образцы, число которых исчисляется единицами. Речь идет о санитарно-эвакуационной машине "Алтаец".

Об этом сообщается в соцсети Х – по фото можно легко опознать эту редкую машину, выпущенную в свое время в количестве четырех опытных экземпляров. Наличие решеток над корпусом четко говорит о ее подготовке к отправке в Украину, так как они должны защищать технику от удара дроном.

История "Алтайца" начинается в начале 1990-х, с попытки создать легкий бронированный тягач на замену МТ-ЛБ, производство которого велось в Харькове. Разработку новой техники поручили Рубцовскому машзаводу, расположенному на Алтае, который и дал название новому тягачу. Планы для последнего были масштабные – из техники хотели создать целую линейку специальных и боевых гусеничных машин, а основой должна была стать БМП-3, но с рядом изменений.

Так, вместо алюминиевого корпуса от БМП-3, "Алтаец" получил стальной корпус, что сделало его тяжелее, но зато крепче и надежнее защищенным. Однако, как замечает военный эксперт Андрей Харук, база боевой машины пехоты именно для санитарно-эвакуационного транспорта оказалось полностью неудачным.

Один из опытных Алтайцев

Так, из шести мест для раненых внутри "Алтайца", четыре предназначены для носилок, но поскольку, как и в БМП-3 двигатель размещен сзади, загружать раненых можно только сверху. Сколько времени и сил уйдет на это без подготовки – вопрос, тем более что погрузка может происходить под обстрелом, и тогда шансов погибнуть у раненых и самого "Алтайца" из-за такого способа загрузки куда больше, чем спастись.

Известно, что были выпущены минимум четыре образца "Алтайца" для проведения опытов и испытаний, еще возможно несколько единиц были выпущены позднее. Но даже такая неудачная и редкая техника попадает на фронт.

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