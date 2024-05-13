У РФ їх лише чотири – на передову відправили рідкісну техніку родом із 90-х

Техніка так і залишилася досвідченою, але навіть їй раді, бо іншої немає

Російські окупанти як продовжують експерименти над поліпшенням своєї наявної техніки, а й продовжують відправляти на передову рідкісні зразки, число яких обчислюється одиницями. Йдеться про санітарно-евакуаційну машину "Алтаєць".

Про це повідомляється в соцмережі Х — фото можна легко впізнати цю рідкісну машину, випущену свого часу в кількості чотирьох досвідчених екземплярів. Наявність решіток над корпусом чітко говорить про її підготовку до відправки в Україну, оскільки вони мають захищати техніку від удару дроном.

Історія "Алтайця" починається на початку 1990-х зі спроби створити легкий броньований тягач на заміну МТ-ЛБ, виробництво якого велося в Харкові. Розробку нової техніки доручили Рубцовському машзаводу, розташованому на Алтаї, який дав назву новому тягачу. Плани для останнього були масштабні – з техніки хотіли створити цілу лінійку спеціальних та бойових гусеничних машин, а основою мала стати БМП-3, але з низкою змін.

Так, замість алюмінієвого корпусу від БМП-3, "Алтаєць" отримав сталевий корпус, що зробило його важчим, зате міцнішим і надійнішим захищеним. Проте, як зауважує військовий експерт Андрій Харук, база бойової машини піхоти саме для санітарно-евакуаційного транспорту виявилася цілком невдалою.

Один із досвідчених Алтайців

Так, із шести місць для поранених усередині "Алтайця", чотири призначені для нош, але оскільки, як і в БМП-3 двигун розміщений ззаду, завантажувати поранених можна тільки зверху. Скільки часу і сил піде на це без підготовки — питання, тим більше що навантаження може відбуватися під обстрілом, і тоді шансів загинути у поранених і самого "Алтайця" через такий спосіб завантаження значно більше, ніж врятуватися.

Відомо, що було випущено мінімум чотири зразки "Алтайця" для проведення дослідів та випробувань, ще можливо кілька одиниць було випущено пізніше. Але навіть така невдала та рідкісна техніка потрапляє на фронт.

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