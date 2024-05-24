Кошмар для окупантів: британські дрони Malloy розносять позиції ворога, чим цікавий БПЛА (фото, відео)

Ця модель може працювати в автономному режимі 36 хвилин

Українські військові показали блискучу роботу британського безпілотного авіаційного комплексу T150 Malloy, який успішно працює проти окупантів на фронті. Ця "пташка" спочатку була створена для транспортування техніки та евакуації поранених, але військові її модернізували і тепер вона може скидати міни.

Відповідне відео було опубліковано в Telegram-каналі аеророзвідників ЗСУ "Аеронавти". На ньому показано, як БпАК t150 Malloy працює за позиціями ворога протитанковими мінами ТМ-62.

"Є перший звіт", — йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що йдеться про модернізовану техніку. При цьому офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін у своєму Telegram-каналі підкреслив, що спочатку 8-моторний мультикоптер T150 Malloy призначався для перевезення вантажів та евакуації поранених. Максимальне корисне навантаження становить 68 кілограмів, а дальність — 70 кілометрів.

Що відомо про T150 Malloy

Виробництвом цих дронів займається компанія Malloy Aeronautics. Усього є три моделі — T150, T400 та T80. У дрона є знімні батареї для заряджання.

Інфографіка ІА АрміяInform

Модель Т150 може працювати в автономному режимі 36 хвилин. T150 успішно пройшов випробування у будь-яких погодних умовах, таких як дощ, поривчастий вітер, пустеля та сніг. Є можливість керувати вантажним дроном із ноутбука, використовуючи точки на карті для визначення маршруту польоту.

Malloy Aeronautics T150

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чим цікава британська самохідна артилерійська установка AS-90 Braveheart ("Хоробре серце"), яку використовують українські військові на фронті.