Війна — день 821: Крим знову приймає "подарунки", окупанти піддають Харків бомбардуванням

Оперативно про головне за добу

Україна вже 821 день відбиває навалу російських терористів. Важкі бої йдуть на низці напрямків, особливо сильно терористи тиснуть на Часів Яр та на Вовчанськ. Оскільки вони не можуть досягти успіхів, то намагаються тероризувати Харків, піддаючи його бомбардуванням. Проте Україна активно відповідає точковими ударами по російських військових об'єктах, в тому числі у тимчасово окупованому Криму.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 24 травня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Росіяни намагаються оговтатися після кількох хвиль ракетних ударів по Криму. Російська окупаційна влада вже визнала прильоти та заявила про загиблих.

Про те, що відбувалося 21 травня, читайте у матеріалі: Війна — день 818: ситуація на Харківщині стабілізується, а росіяни продовжують бити рекорди з втрат

З ситуацією в Україні 22 травня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 819: росіяни "уперлися" у Вовчанськ і зазнають величезних втрат

Дізнатися події 23 травня можна за посиланням: Війна — день 820: росіяни намагаються створити "буферну зону" у Харківській області та руйнують Вовчанськ