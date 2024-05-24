"Вибухова" ніч — і окупанти злетіли у повітря: у Криму вдарили по важливому об’єкту росіян (фото)

Ймовірно, було завдано значних пошкоджень устаткуванню та безлічі знищених окупантів

Увечері 23 травня, а потім уночі, у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. В результаті було вражено важливі об’єкти російських загарбників.

Згідно з повідомленнями в мережі, вибухи були чутні в Ялті, Алушті, Джанкої, Армянську, Сімферополі, Євпаторії та Бахчисарайському районі. Як пише рух "АТЕШ", близько півночі в Алушті було вражено вузол зв’язку російських окупантів (в/ч 28735).

"Слід зазначити, що це колишня українська військова частина, яка тепер використовується окупантами. Схоже на те, що було завдано значних пошкоджень устаткуванню та безліч знищених окупантів . Ймовірно, також вдалося знищити пункт управління цього центру. Очікуємо на офіційне підтвердження від СОУ", — йдеться в повідомленні.

Telegram-канал "Кримський вітер" повідомляє, що ввечері 23 травня вибухи лунали майже у всіх районах Криму. У багатьох із них намагалася працювати російська ППО, проте успішного результату це не дало.

"Не менше 6 балістичних ракет MGM-140 ATACMS потрапили у вузол зв’язку радіолокаційних і протиповітряних сил армії РФ. На тому місці стоїть радіоантена станції космічного спостереження і кілька будівель об’єкта. Саме по них і був завданий удар, де в той момент знаходилися високопоставлені військовослужбовці ЗС РФ. І головне – це систематичні удари по радіолокаційних та протиповітряних силах ВС Росії в Криму», — пише паблік.

Тим часом у Міністерстві оборони РФ вже прокоментували нічну подію. Там повідомляють, що цієї ночі засобами ППО нібито було знищено три оперативно-тактичні ракети ATACMS над територією Республіки Крим, а також нібито двох БПЛА знищено над територією Білгородської області.

Крім того, в оборонному відомстві країни-агресора заявляють, що нібито в акваторії Чорного моря окупантами зі штатного озброєння морської авіації ЧФ було знищено три безекіпажні катери.

Гауляйтер Криму Сергій Аксьонов у своєму Telegram-каналі пише, що в районі Алушти зафіксовано потрапляння по пустому об’єкту господарського призначення. Він запевняє, що у Сімферопольському районі нібито загинули двоє перехожих.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 15 травня в Криму пролунали вибухи. Партизани повідомили, що ракети вразили головний артилерійський склад військового аеродрому "Бельбек".