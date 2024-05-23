Алушта, Ялта, Севастополь: по всьому Криму вибухи, окупанти заявляють "про роботу ППО" (відео)

Росіяни самі визнали, що збити вдалося не все

У Криму, де напередодні атакували важливе судно, ввечері 23 травня знову пролунали вибухи. Мешканці півострова в паніці обговорюють нову атаку, але жодних офіційних даних на час публікації немає.

Про це повідомляють у мережі. За деякими даними, по Криму випущено 16 ракет, але мешканців як завжди закликають не турбуватися.

Вибухи були чутні в Ялті, Алушті, Джанкої, Сімферополі, Євпаторії та Бахчисарайському районі. У деяких будинках тремтіли шибки. Також у мережі публікують кадри ракет на тлі нічного неба. За деякими даними у бік півострова було запущено 16 ракет, а в Севастопольському районі було чути більше "20 хлопків". Також пропагандисти стверджують, що атака Криму комбінована — запущені й дрони, й ракети ATCAMS, ОТРК "Нептун" та Storm Shadow.

Так званий "губернатор Севастополя" Олександр Развожаєв ніяк не прокоментував вибухів, як і "глава Республіки Крим" Сергій Аксьонов. Місцеві Telegram-канали стверджують, що у Криму працює ППО, але "збито не все". На підтвердження цього у мережі публікують відео вибухів в Алушті. Щодо Кримського мосту, то проїзд ним нібито не закрито, попри обстріли.

Водночас у z-пабликах з’явилася інформація нібито про "удару відплати". Окупанти нібито запустили у бік Одеси та області ракети "Онікс" та "Іскандер". Станом на 22:50 повітряну тривогу в регіоні не було оголошено.

Додамо, що вибухи пролунали в різних районах окупованого півострова — як у його північній, так і південній частині. Українська сторона поки що теж не прокоментувала вибухи на окупованій території.

Також "Телеграф" розповідав про те, що Росія атакувала Харків 15 ракетами. Під удар потрапило і видавництво Vivat, загиблі.