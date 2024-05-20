Все-таки "Циклон"? Стали відомі подробиці знищення "загадкового" корабля ЧФ РФ у Криму

Про постраждалих чи загиблих поки що нічого невідомо

Сили оборони України нібито все ж таки втопили ракетний корабель "Циклон", а не "Ковровєц", як про це повідомлялося раніше. По причалу, де він стояв, було завдано одразу три удари.

Про це повідомляє російське видання ASTRA, посилаючись на власні джерела в екстрених службах. За словами журналістів, їм особисто підтвердили інформацію про атаку на "Циклон", яка раніше поширювалася у z-пабликах.

Джерела кажуть, що по причалу, де стояв МРК "Циклон", нібито влучили 3 ракети. Після цього судно одразу затонуло. Про постраждалих чи загиблих поки що нічого невідомо.

Нагадаємо, що у ЗСУ не заперечують, що могли помилитися з назвою корабля. Там зараз цю інформацію перевіряють, проте зазначають, що якщо це насправді так, то виходить, що РФ втратила свій останній ракетний корабель у Криму. Це, звичайно ж, ще "жирніша" мета, ніж "Ковровєц", про який повідомляли спочатку. Проте слід спочатку дочекатися офіційної інформації.

Для довідки: "Циклон" – новий російський ракетний корабель проєкта 22800. Був побудований на суднобудівному заводі "Залів" в окупованій Керчі, закладений у 2016 році, спущений на воду 2020-го. Ще в липні 2023 року окупанти в Керчі "урочисто" прийняли його до складу ВМФ Росії. Є носієм ракет "Калібр", якими бомбардують Україну. Також є "братом" "Аскольда", серйозно ураженого ще у 2023 році.

Раніше ми писали про те, що в ніч проти 19 травня в тимчасово окупованому російськими терористами Криму в черговий раз лунали вибухи. Під атаку потрапили Севастополь, Армянськ та Джанкой. За даними місцевих пабліків, найбільше вибухів лунало у Севастополі.