Все-таки "Циклон"? Стали известны подробности уничтожения "загадочного" корабля ЧФ РФ в Крыму

О пострадавших или погибших пока ничего неизвестно

Силы обороны Украины якобы все же утопили ракетный корабль "Циклон", а не "Ковровец", как об этом сообщалось ранее. По причалу, где он стоял, было нанесено сразу три удара.

Об этом сообщает российское издание ASTRA, ссылаясь на собственные источники в экстренных службах. По словам журналистов, им лично подтвердили информацию об атаке на "Циклон", которая ранее распространялась в z-пабликах.

Источники говорят, что по причалу, где стоял МРК "Циклон" якобы попали 3 ракеты. После этого судно сразу затонуло. О пострадавших или погибших пока ничего неизвестно.

Напомним, что в ВСУ не отрицают, что могли ошибиться с названием корабля. Там сейчас эту информацию проверяют, однако отмечают, что если это на самом деле так, то выходит, что РФ потеряла свой последний ракетный корабль в Крыму. Это, конечно же, еще более "жирная" цель, чем "Ковровец", о котором сообщали изначально. Однако следует сначала дождаться официальной информации.

Для справки: "Циклон" – новый российский ракетный корабль проекта 22800. Был построен на судостроительном заводе "Залив" в оккупированной Керчи, заложен в 2016 году, спущен на воду в 2020-м. Еще в июле 2023 года оккупанты в Керчи "торжественно" приняли его в состав ВМФ России. Является носителем ракет "Калибр", которыми бомбят Украину. Также является "братом" "Аскольда", серьезно пораженного еще в 2023 году.

Ранее мы писали о том, что в ночь на 19 мая во временно оккупированном российскими террористами Крыму в очередной раз раздавались взрывы. Под атаку попали Севастополь, Армянск и Джанкой. По данным местных пабликов, больше всего взрывов раздавалось в Севастополе.