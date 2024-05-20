Останній ракетний корабель у Криму: ЗСУ могли втопити не той корабель, про який повідомляли

Необхідно дочекатися офіційних даних

Вдень 19 травня у ЗСУ офіційно заявили, що потопили російський морський тральщик "Ковровєц" у Криму. Однак, судячи з чуток, уражене судно може виявитися ще "жирнішим", ніж передбачалося. Наші захисники вже перевіряють інформацію, але якщо це так, то ЧФ РФ міг отримати ще більше збитків.

Що сталося

У ніч проти 19 травня окупанти в Криму повідомили про атаку. На півострові пролунали вибухи, а вже вдень пресслужба ВМС України повідомила про знищення тральщика "Ковровєц".

Проте вже ближче до вечора у російських z-пабліках почалася справжня паніка. Адже вони один за одним почали писати про те, що насправді наслідки для них виявилися ще гіршими. Деякі росіяни стверджують, що натомість вдалося ліквідувати зовсім інше вороже судно. За їхньою версією, насправді під роздачу потрапив цілий ракетний корабель.

У ЗСУ вже звернули на це свою увагу і прямо зараз перевіряють інформацію. Начальник Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Дмитро Плетенчук 20 травня заявив, що справді існує ймовірність, що російські окупанти втратили свій останній носій крилатих ракет у Криму.

"Було вражено, мабуть, весь особовий склад. Вони дуже вражені тепер… Решту інформації станом на зараз ми верифікуємо. Але звісно, є така вірогідність, що Чорноморський флот в Криму втратив останній носій крилатих ракет", — зазначив Плетенчук, відповідаючи на запитання. про те, що ж втратив російський Чорноморський флот у порту Севастополя.

При цьому Плетенчук наголосив, що цю інформацію ще не підтверджено, тому необхідно дочекатися офіційних даних.

Для довідки: "Циклон" – новий російський ракетний корабель проєкта 22800. Був побудований на суднобудівному заводі "Залів" в окупованій Керчі, закладений у 2016 році, спущений на воду 2020-го. Ще в липні 2023 року окупанти в Керчі "урочисто" прийняли його до складу ВМФ Росії. Є носієм ракет "Калібр", якими бомбардують Україну. Також є "братом" "Аскольда", серйозно ураженого ще у 2023 році.

Нагадаємо, в ніч на 19 травня в тимчасово окупованому російськими терористами Криму вкотре лунали вибухи. Під атаку потрапили Севастополь, Армянськ та Джанкой. За даними місцевих пабліків, найбільше вибухів лунало у Севастополі.