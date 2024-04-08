Російський корабель "Серпухов" виведено з ладу: з'явилися відео та подробиці від ГУР

Усередині ракетного корабля повністю знищено його засоби зв’язку та автоматизації

Пожежа на малому ракетному кораблі "Серпухов" — спецоперація ГУР. Вороже судно зазнало серйозних пошкоджень.

За даними видання "Громадське", яке посилається на власні джерела, за підпалом на російському ракетному кораблі стоїть саме Головне управління розвідки. Саме відомство свою причетність не підтвердило, проте розповіло подробиці інциденту і навіть показало відео підпалу.

За інформацією ГУР, корабель "Серпухов" було виведено з ладу.

"Через пожежу всередині ракетного корабля повністю знищено його засоби зв’язку та автоматизації. Відновлення боєздатності "серпухова" вимагатиме тривалого часу. Гуркіт не знає кордонів. Далі буде!", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що ракетоносій "Серпухов" горів на військово-морській базі "Балтійськ" у Калінінградській області РФ 7 квітня.

Для довідки: Цей корабель належить до серії малих ракетних кораблів проєкту 21631 Буян-М, які були прийняті на озброєння лише у 2014 році. Що стосується безпосередньо "Серпухова", то його було спущено на воду лише у квітні 2015 року, а на озброєння передано у грудні того ж року. Спочатку він був у складі Чорноморського флоту, але пізніше був переведений до Балтійського. Як відомо, МРК "Буян-М" мають водотоннажність 949 тонн, довжину 74 метри, ширину 11 метрів і висоту 6,5 метрів. Вони здатні переміщатися на 2500 миль при швидкості 12 вузлів і мають автономність 10+ діб. Корабель здатний запускати крилаті ракети "Онікс" і "Калібр" і пересуватися річками та морями.

Як повідомлялося раніше, у російському Владивостоці напередодні сталася пожежа на унікальному судні "Катерина Велика". Пожежа на ньому розпочалася в момент знаходження судна на судноремонтному заводі, куди воно прийшло для планового технічного обслуговування.