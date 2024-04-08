Российский корабль "Серпухов" выведен из строя: появились видео и подробности от ГУР

Внутри ракетного корабля полностью уничтожены его средства связи и автоматизации

Пожар на малом ракетном корабле "Серпухов" — спецоперация ГУР. Вражеское судно получило серьезные повреждения.

По данным издания "Громадське", которое ссылается на собственные источники, за поджогом на российском ракетном корабле стоит именно Главное управление разведки. Само ведомство свою причастность не подтвердило, однако рассказало подробности инцидента и даже показало видео самого поджога.

По информации ГУР, корабль "Серпухов" был выведен из строя.

"Из-за пожара внутри ракетного корабля полностью уничтожены его средства связи и автоматизации. Восстановление боеспособности "серпухова" потребует длительного времени. Грохот (оригинал — Гуркіт — Ред.) не знает границ. Продолжение следует!", — говорится в сообщении.

Напомним, что ракетоноситель "Серпухов" горел на военно-морской базе "Балтийск" в Калининградской области РФ 7 апреля.

Для справки: Этот корабль принадлежит к серии малых ракетных кораблей проекта 21631 "Буян-М", которые были приняты на вооружение лишь в 2014 году. Что касается непосредственно "Серпухова", то он был спущен на воду лишь в апреле 2015 года, а на вооружение передан в декабре того же года. Изначально он был в составе Черноморского флота, но позже был переведен в Балтийский. Как известно из открытых источников, МРК "Буян-М" имеют водоизмещение в 949 тонн, длину в 74 метра, ширину в 11 метров и высоту в 6,5 метров. Они способны перемещаться на 2500 миль при скорости в 12 узлов и имеют автономность в 10+ суток. Корабль способен запускать крылатые ракеты "Оникс" и "Калибр" и передвигаться по рекам и морям.

Как сообщалось ранее, в российском Владивостоке накануне произошел пожар на уникальном судне "Екатерина Великая". Пожар на нем начался в момент нахождения судна на судоремонтном заводе, куда оно пришло для планового технического обслуживания.