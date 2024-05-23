Тут був "Циклон": з'явилися супутникові знімки наслідків удару по бухті у Севастополі

Наслідки удару вражають

Сьогодні, 23 травня, в мережі з’явилися супутникові знімки з наслідками удару по Севастополю в ніч проти 19 травня, коли Сили оборони уразили російський ракетний корабель "Циклон". Руйнування такі, що видно з космосу.

Про це повідомляє "Радіо Свобода". Зазначають, що на знімках наслідки прильоту у севастопольській бухті Інженерна.

"На ньому видно руйнування на місці влучання ракети. Поруч із ним був малий ракетний корабель "Циклон", носій ракет "Калібр", якими Росія обстрілює Україну", — йдеться у повідомленні.

Знімок бухти до ураження

Знімок бухти після ураження

Руйнування вельми помітні

Нагадаємо, Генеральний штаб Збройних сил України 21 травня підтвердив інформацію про ураження ракетного корабля проєкту 22800 "Циклон".

"Аналітики Conflict Intelligence Team казали, що отримали від джерела фотографію з місця, на якій видно щоглу "Циклону", що стирчить з води. Непрямо про затоплення свідчить і наявність на місці рятувального катера, який можна побачити на супутникових знімках", — йдеться в повідомленні.

Що відомо про корабель "Циклон"

"Циклон" – новий російський малий ракетний корабель проєкту 22800. Він був побудований на суднобудівному заводі "Залів" в окупованій Керчі, закладений у 2016 році, спущений на воду 2020-го.

Ще в липні 2023 року окупанти в Керчі "урочисто" прийняли його до складу ВМФ Росії. Є носієм ракет "Калібр", якими обстрілюють Україну. Також є "братом" "Аскольда", який був серйозно уражений ще у 2023 році.

Корабель "Циклон"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що партизани у Криму повідомили про ураження важливого військового об'єкту росіян. Українські ракети уразили головний артилерійський склад військового аеродрому "Бельбек". На ньому зберігаються боєприпаси для літаків, які атакують українські міста.