Тут був "Циклон": з'явилися супутникові знімки наслідків удару по бухті у Севастополі
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Наслідки удару вражають
Сьогодні, 23 травня, в мережі з’явилися супутникові знімки з наслідками удару по Севастополю в ніч проти 19 травня, коли Сили оборони уразили російський ракетний корабель "Циклон". Руйнування такі, що видно з космосу.
Про це повідомляє "Радіо Свобода". Зазначають, що на знімках наслідки прильоту у севастопольській бухті Інженерна.
"На ньому видно руйнування на місці влучання ракети. Поруч із ним був малий ракетний корабель "Циклон", носій ракет "Калібр", якими Росія обстрілює Україну", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Генеральний штаб Збройних сил України 21 травня підтвердив інформацію про ураження ракетного корабля проєкту 22800 "Циклон".
"Аналітики Conflict Intelligence Team казали, що отримали від джерела фотографію з місця, на якій видно щоглу "Циклону", що стирчить з води. Непрямо про затоплення свідчить і наявність на місці рятувального катера, який можна побачити на супутникових знімках", — йдеться в повідомленні.
Що відомо про корабель "Циклон"
"Циклон" – новий російський малий ракетний корабель проєкту 22800. Він був побудований на суднобудівному заводі "Залів" в окупованій Керчі, закладений у 2016 році, спущений на воду 2020-го.
Ще в липні 2023 року окупанти в Керчі "урочисто" прийняли його до складу ВМФ Росії. Є носієм ракет "Калібр", якими обстрілюють Україну. Також є "братом" "Аскольда", який був серйозно уражений ще у 2023 році.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що партизани у Криму повідомили про ураження важливого військового об'єкту росіян. Українські ракети уразили головний артилерійський склад військового аеродрому "Бельбек". На ньому зберігаються боєприпаси для літаків, які атакують українські міста.