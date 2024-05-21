Генштаб підтвердив ураження російського корабля "Циклон": що це за судно (фото)

Раніше про ураження цього корабля повідомляли ЗМІ

Збройні сили Україні в тимчасово окупованому Севастополі уразили російський ракетний корабель "Циклон". Це сталося під час атаки у ніч проти 19 травня.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України станом на 16:00 21 травня. Там зазначили, що, за уточненою інформацією, було уражено ракетний корабель проєкту 22800.

Крім того, у Генштабі також повідомили, що кількість бойових зіткнень на даний час зросла до 74. Протягом дня найгарячішим залишається Покровський напрямок.

Також ворог значно активізувався на Харківщині. Тут російські загарбники сьогодні вже 10 разів проводили штурмові дії з метою захоплення українських оборонних рубежів. Українські захисники стали на заваді атаці ворога в напрямку населеного пункту Слобожанське. Тривають бойові дії на півночі Вовчанська і в районі Стариці. Зазначається, що ситуація залишається контрольованою.

Варто зазначити, що раніше служба зв'язків з громадськістю Військово-морських сил Збройних сил України повідомила, що під час атаки у ніч проти 19 травня було знищено морський тральщик ЧФ РФ проєкту 266-М "Ковровец".

Своєю чергою російське видання ASTRA, посилаючись на власні джерела в екстрених службах РФ, повідомило, що Сили оборони України уразили ракетний корабель "Циклон". По причалу, де він стояв, було завдано одразу три удари. За словами журналістів, їм особисто підтвердили інформацію про атаку на "Циклон", яка раніше поширювалася у z-пабликах.

Що відомо про корабель "Циклон"

"Циклон" – новий російський малий ракетний корабель проєкту 22800. Він був побудований на суднобудівному заводі "Залів" в окупованій Керчі, був закладений у 2016 році, спущений на воду 2020-го. Ще в липні 2023 року окупанти в Керчі "урочисто" прийняли його до складу ВМФ Росії. Є носієм ракет "Калібр", якими бомбардують Україну. Також є "братом" "Аскольда", серйозно ураженого ще у 2023 році.

Нагадаємо, за даними видання Forbes, Україна могла знищити корабель Чорноморського флоту РФ "Ковровец" ракетами ATACMS з 470-фунтовими боєголовками. Зазначається, що ракети ATACMS, які передавали Україні раніше, не мають потрібної кількості заряду для потоплення цілого корабля.