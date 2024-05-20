Використали "надзброю": чим Україна могла потопити російський "Ковровец", припустили ЗМ

Чорноморський флот агресора може мати великі проблеми

Україна могла знищити черговий корабель Чорноморського флоту РФ ракетами ATACMS з 470-фунтовими боєголовками. Мова ведеться про "Ковровец", який нібито було потоплено 19 травня.

Про це пише Forbes. Зазначається, що ракети ATACMS, які передавали Україні раніше, не мають потрібної кількості заряду для потоплення цілого корабля.

Тому видання робить припущення, що, можливо, все ж наша держава отримала більш потужні ATACMS, ніж повідомлялось. Адже 100-мильні моделі M39 і 190-мильні моделі M-39A1, які Україна отримала від Сполучених Штатів, можуть лише пошкодити дах судна, а не потопити його.

Якщо ж Україна дійсно вдарила по "Ковровцю" з ATACMS, це може означати дві речі. По-перше, наша держава отримала 170-мильну M48 або 190-мильну M57 ATACMS з 470-фунтовими боєголовками на додаток до M39 і M39A1 ATACM з суббоєприпасами. По-друге, M48 і M57 більш точні, ніж припускали багато спостерігачів.

А це має величезні наслідки для окупантів. Адже Чорноморський флот, який все ще стоїть на якорі в Севастополі, в зоні дії M39A1, M48 і M57, має великі проблеми.

"Якщо ATACMS виведе зі строю російські військові кораблі в Севастополі, важко уявити, що ця база залишиться багато корисною для росіян", — зазначив Філліпс О'Браєн, професор стратегічних досліджень Університету Сент-Ендрюса в Шотландії.

Зауважимо, що попередньо Військово-морські сили ЗСУ повідомляли про знищення російського корабля "Ковровец". Проте російські джерела пишуть, що у Чорному морі було потоплено останній носій крилатих ракет "Циклон". Офіційно інформації щодо цього наразі немає.

Раніше "Телеграф" писав, що ЗСУ збили Су-25, це вже четвертий такий російський літак з початку місяця.