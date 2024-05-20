Использовали "сверхоружие": чем Украина могла потопить российский "Ковровец", предположили СМИ

Черноморский флот агрессора может иметь большие проблемы

Украина могла уничтожить очередной корабль Черноморского флота РФ ракетами ATACMS с 470-фунтовыми боеголовками. Речь идет о "Ковровце", который якобы был потоплен 19 мая.

Об этом пишет Forbes. Отмечается, что ракеты ATACMS, которые ранее передавали Украине, не имеют нужного количества заряда для потопления целого корабля.

Поэтому издание предполагает, что, возможно, все же наше государство получило более мощные ATACMS, чем сообщалось. Ведь 100-мильные модели M39 и 190-мильные модели M-39A1, полученные Украиной от Соединенных Штатов, могут лишь повредить крышу судна, а не потопить его.

Если Украина действительно ударила по "Ковровцу" из ATACMS, это может означать две вещи. Во-первых, наше государство получило 170-мильнык M48 или 190-мильные M57 ATACMS с 470-фунтовыми боеголовками в дополнение к M39 и M39A1 ATACM с суббоеприпасами. Во-вторых, M48 и M57 более точны, чем предполагали многие наблюдатели.

А это имеет огромные последствия для оккупантов. Ведь Черноморский флот, все еще стоящий на якоре в Севастополе, в зоне действия M39A1, M48 и M57, может иметь большие проблемы.

"Если ATACMS выведет из строя российские военные корабли в Севастополе, сложно представить, что эта база останется полезной для россиян", — отметил Филлипс О’Брайен, профессор стратегических исследований Университета Сент-Эндрюса в Шотландии.

Заметим, что предварительно Военно-морские силы ВСУ сообщали об уничтожении российского корабля "Ковровец". Однако российские источники пишут, что в Черном море был потоплен последний носитель крылатых ракет "Циклон". Официально информации по этому поводу пока нет.

Ранее "Телеграф" писал, что ВСУ сбили Су-25, это уже четвертый такой российский самолет с начала месяца.