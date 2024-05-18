Минус еще одна "сушка": ВСУ сбили уже четвертый российский Су-25 с начала месяца

Всего уже сбито 355 российских самолетов

В субботу, 18 мая, украинские военные сбили российский самолет Су-25. Это произошло над Донбассом, умело поработали воины из 110 бригады.

Об этом сообщается на странице 110 отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко. Это уже четвертый Су-25, сбитый бойцами бригады за май.

"Зенитники 110-ки продолжают выписывать пламенные штрафы московитским летунам за незаконное пересечение границы. Снова прибили Су-25 врага", — говорится в сообщении.

По словам военных, его остатки дотлевают в одной из донецких посадок.

Отметим, что всего украинские военные сбили уже 355 российских самолетов, если считать и этот. В частности, 4 мая бойцы 110-й отдельной механизированной бригады сбили российский Су-25, на Авдеевском направлении еще один — 9 мая. Такой же самолет был уничтожен и 11 мая в том же направлении.

Напомним, что Су-25 предназначен для оказания авиационной поддержки в зоне боевых действий днем и ночью при визуальной видимости цели, а также уничтожение объектов с заданными координатами в случае летной погоды. Может поражать наземные и надводные цели, а также воздушные маловысотные, медленные цели.

Ранее "Телеграф" писал, что во время атаки на российский аэродром "Бельбек" были уничтожены два МиГ-31 и ЗРК С-400.