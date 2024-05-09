Уже второй в мае: россияне потеряли очередной Су-25, пишут в сети

Информация пока не подтверждена Генштабом ВСУ

Сегодня днем, 9 мая, в сети появилась информация о еще одном сбитом российском самолете Су-25. Ранее такой же самолет был сбит в Донецкой области 4 мая.

Информация о потере россиянами самолета появилась в нескольких мониторинговых пабликах Telegram. Отмечается, что якобы сбили штурмовик на Авдеевском направлении.

Воздушные силы Украины информацию об этом пока не подтвердили. Ждем официальное заявление.

Самолет Су-25: что известно

Су-25 — одноместный бронированный дозвуковой штурмовик, предназначенный для оказания авиационной поддержки в зоне боевых действий днем и ночью при визуальной видимости цели, а также уничтожение объектов с заданными координатами в случае летной погоды. Объектом поражения могут быть наземные и надводные цели, а также маловысотные воздушные, медленные цели.

производитель ОКБ Сухого

экипаж 1 чел

скорость максимальная у земли 950 км/ч

крейсерская скорость 750 км/ч

максимальный залетный вес 17350 кг

вес вооружения 4000 кг

практический потолок 7000 м

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в ВСУ подтвердили уничтожение российского Ту-22М3. Это произошло ночью, 19 апреля.