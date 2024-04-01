Всего было сделано меньше сотни: ВСУ сбили редкий российский дрон с израильскими корнями

БПЛА упал в Черном море

В понедельник 1 апреля украинские защитники сбили над Одесской областью редкий российский разведывательный дрон "Форпост". Таковых на вооружении российской армии может быть меньше сотни.

Как информирует пресс-служба Воздушных сил, дрон был успешно поражен средствами Одесской зенитно-ракетной бригады. Предварительно известно, что беспилотник упал в Черном море.

Учитывая, что это далеко не частый гость в украинском воздушном пространстве, "Телеграф" решил напомнить о том, что это за машина.

Сам БПЛА является детищем израильской компании Israel Aerospace Industries (IAI), которая изготовила разведывательный дрон Searcher еще в 1990 году. В 1998 она же выпустила модификацию Searcher II с улучшенным двигателем и системами наблюдения. Именно эта модель и вызвала интерес у россиян, которые решили за 300 миллионов долларов подписать контракт на производство их у себя под названием "Форпост".

БПЛА оборудован оптическим комплексом MOSP TV/FLIR с системой передачи для GCS в реальном времени или разведывательным контейнером с радаром с синтезированной апертурой (SAR). Также может комплектоваться цветной CCD-видеокамерой.

БПЛА "Форпост"

О том, вносили ли россияне изменения в конструкцию оригинального дрона известно мало, а потому можно предположить, что ТТХ оригинального Searcher II будут актуальными:

Размах крыла, м: 8,55

Длина, м: 5,85

Высота, м: 1,16

Максимальная взлётная масса: 436 кг;

Полезная нагрузка: 120 кг;

Максимальная скорость, км/ч: 200

Дальность действия, км: до 400

Продолжительность полёта, ч: 15—18

Практический потолок, м: 7010

Известно также, что в 2019 году российское Минобороны показало комплекс "Форпост-Р" с вооружением в две корректируемые малогабаритные авиабомбы КАБ20С с наведением по лазерному лучу.

Согласно открытым источникам, всего россияне успели произвести около 30 систем "Форпост", каждая из которых состоит из трех дронов и машины управления.

Во время войны в Сирии Россия потеряла два таких БПЛА, один из которых был сбит израильскими военными. Еще два они потеряли в 2015 году в Донецкой области. С начала полномасштабного вторжения в Украину и до сентября 2023 года было зафиксировано уничтожение еще 6 штук. То есть у россиян остается еще несколько десятков подобных БПЛА.

Как сообщалось ранее, совсем недавно ВСУ уничтожили уникальный образец техники — высокозащищенное специальное транспортное средство "Ладога" для высшего командного состава оккупантов на случай ядерной войны. Это был единственный рабочий экземпляр.