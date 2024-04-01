Всього було зроблено менше сотні: ЗСУ збили рідкісний російський дрон з ізраїльським корінням

БПЛА впав у Чорному морі

У понеділок, 1 квітня, українські захисники збили над Одеською областю рідкісний російський розвідувальний дрон "Форпост". Таких на озброєнні російської армії може бути менше сотні.

Як інформує пресслужба Повітряних сил, дрон був успішно вражений коштами Одеської зенітно-ракетної бригади. Попередньо відомо, що безпілотник упав у Чорному морі.

Зважаючи на те, що це далеко не частий гість в українському повітряному просторі, "Телеграф" вирішив нагадати про те, що це за машина.

Сам БПЛА є дітищем ізраїльської компанії Israel Aerospace Industries (IAI), яка виготовила розвідувальний дрон Searcher ще 1990 році. У 1998 вона випустила модифікацію Searcher II з поліпшеним двигуном і системами спостереження. Саме ця модель і викликала інтерес у росіян, які вирішили за 300 мільйонів доларів підписати контракт на виробництво їх під назвою "Форпост".

БПЛА обладнаний оптичним комплексом MOSP TV/FLIR із системою передачі для GCS у реальному часі або розвідувальним контейнером із радаром із синтезованою апертурою (SAR). Також може комплектуватись кольоровою CCD-відеокамерою.

БПЛА "Форпост"

Про те, чи вносили росіяни зміни до конструкції оригінального дрона відомо мало, а тому можна припустити, що ТТХ оригінального Searcher II будуть актуальними:

Розмах крила, м: 8,55

Довжина, м: 5,85

Висота, м: 1,16

Максимальна злітна вага: 436 кг;

Корисне навантаження: 120 кг;

Максимальна швидкість, км/год: 200

Дальність дії, км: до 400

Тривалість польоту, год: 15-18

Практична стеля, м: 7010

Відомо також, що у 2019 році російське Міноборони показало комплекс "Форпост-Р" з озброєнням у дві кориговані малогабаритні авіабомби КАБ20С, з наведенням по лазерному променю.

Згідно з відкритими джерелами, всього росіяни встигли виробити близько 30 систем "Форпост", кожна з яких складається з трьох дронів та машини керування.

Під час війни в Сирії Росія втратила два таких БПЛА, один із яких був збитий ізраїльськими військовими. Ще два вони втратили у 2015 році на Донеччині. З початку повномасштабного вторгнення в Україну та до вересня 2023 року було зафіксовано знищення ще 6 штук. Тобто у росіян залишається ще кілька десятків таких БПЛА.

Як повідомлялося раніше, нещодавно ЗСУ знищили унікальний зразок техніки — високозахищений спеціальний транспортний засіб "Ладога" для вищого командного складу окупантів на випадок ядерної війни. То справді був єдиний робочий екземпляр.