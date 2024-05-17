"Хлопок" не обошел важные цели: стали известны детали атаки СБУ и ГУР на Новороссийск, Туапсе и Севастополь
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Операция продемонстрировала низкую защитную способность россиян
Ночной "хлопок" во временно оккупированном Крыму и в Новороссийске и Туапсе — дело рук Службы безопасности Украины и Главного управления разведки. В результате успешной операции был поврежден Туапсинский завод, электроподстанция в Севастополе.
Также взрывы не обошли нефтяной терминал и железнодорожную станцию Новороссийска. Об этом "Телеграфу" сообщили проинформированные источники.
По их данным, эта ночь была очень жаркой для российских военно-логистических объектов, расположенных в Крыму и на российском побережье Черного моря. Источники отмечают, что СБУ и ГУР совместно зажгли "хлопок" в Севастопольской бухте. Также разведчики отработали по морскому порту Новороссийска, а подразделения СБУ — по Туапсинскому НПЗ.
Как следствие:
- в Севастопольской бухте всю ночь было файер-шоу. Прилет был также по электроподстанции "Севастопольская", что привело к отключениям электроэнергии;
- в морском порту Новороссийска взрывалось в районе нефтяного терминала и на железнодорожной станции;
- дроны СБУ уже во второй раз в этом году "посетили" Туапсинский НПЗ, который россияне начали восстанавливать. После новых взрывов придется начинать ремонт снова.
"Сегодняшняя спецоперация доказала, что россияне не способны защитить свои основные морские базы в Севастополе и Новороссийске. Все, что им остается, – прятать военные корабли в глубине портов за гражданскими судами. О доминировании ЧФ РФ россияне могут забыть. Украинский "хлопок" найдет их повсюду!" — отметил информированный источник.
Ранее "Телеграф" писал, что в ночь на 10 мая в оккупированном Мариуполе раздавались взрывы, в Калуге после ударов дронов вспыхнул российский нефтеперерабатывающий завод, а в Подмосковье поднялась паника из-за неизвестного беспилотника.