"Взрывная" ночь в Севастополе: было попадание в важный объект, город частично остался без света

В РФ заявляют, что атака была массированной

В ночь на 17 мая по временно оккупированному Севастополю был нанесен удар с использованием беспилотников. Было попадание в местную электрическую подстанцию.

Так называемый российский "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев сообщил о якобы падении обломков беспилотника на подстанцию "Севастополь", расположенную неподалеку от Балаклавской ТЭС. По его словам, после этого в городе произошло "частичное" отключение света.

Развожаев также отметил, что в разных районах Севастополя якобы были уничтожены "десятки БПЛА". Кроме того, он утверждает, что были уничтожены "более пяти безэкипажных катеров" в акватории Черного моря.

Балаклавская ТЭС на карте

Позже он сообщил, что для полного возобновления работы подстанции "Севастополь" после ночной атаки нужно около суток. По словам гауляйтера, пока идут восстановительные работы, город не сможет получать достаточно энергии, соответственно будут "точечные отключения света".

Кроме того, Развожаев отметил, что принял решение об отмене занятий во всех школах. Также не будут работать учреждения среднего профессионального образования и детские сады.

В свою очередь Министерство обороны России сообщило, что в течение минувшей ночи на территории РФ произошла атака с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и безэкипажных катеров. В этом там обвинили Украину.

В Минобороны РФ отметили, что средствами ПВО якобы были уничтожены и перехвачены 51 БПЛА над территорией Крымского полуострова, 44 БПЛА над территорией Краснодарского края, 6 БПЛА над территорией Белгородской области и 1 БПЛА над территорией Курской области. Кроме того, там утверждают, что в течение ночи морской авиацией и патрульными катерами Черноморского флота якобы были уничтожены 6 безэкипажных катеров в акватории Черного моря.

В свою очередь в российских пабликах сообщается, что Севастополь якобы атаковали более 100 БПЛА. Следует отметить, что подтверждения этой информации нет.

Напомним, ночью 17 мая Новороссийск оказался под атакой беспилотников. В городе работала российская противовоздушная оборона, были слышны сильные взрывы, после одного из них в порту возник пожар.

Кроме того, утром под ударом БПЛА оказался нефтеперерабатывающий завод в Туапсе. После попадания там возник пожар.