"Вибухова" ніч у Севастополі: було влучання у важливий об'єкт, місто частково залишилося без світла

У РФ заявляють, що атака була масованою

В ніч проти 17 травня по тимчасово окупованому Севастополі було завдано удару з використанням безпілотників. Було влучання у місцеву електричну підстанцію.

Так званий російський "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про нібито падіння уламків безпілотника на підстанцію "Севастополь", яка розташована неподалік від Балаклавської ТЕС. За його словами, після цього у місті сталося "часткове" відключення світла.

Развожаєв також зазначив, що в різних районах Севастополя нібито було знищено "десятки БПЛА". Крім того, він стверджує, що було знищено "понад п'ять безекіпажних катерів" в акваторії Чорного моря.

Балаклавська ТЕС на мапі

Пізніше він повідомив, що для повного відновлення роботи підстанції "Севастополь" після нічної атаки потрібно близько доби. За словами гауляйтера, поки йдуть відновлювальні роботи, місто не зможе отримувати достатньо енергії, відповідно будуть "точкові відключення світла".

Крім того, Развожаєв зазначив, що прийняв рішення про скасування занять у всіх школах. Також не будуть працювати установи середньої професійної освіти та дитячі садки.

Своєю чергою Міністерство оборони Росії повідомило, що протягом минулої ночі на території РФ відбулася атака з застосуванням безпілотних літальних апаратів літакового типу та безекіпажних катерів. У цьому там звинуватили Україну.

У Міноборони РФ зазначили, що засобами ППО нібито було знищено та перехоплено 51 БПЛА над територією Кримського півострова, 44 БПЛА над територією Краснодарського краю, 6 БПЛА над територією Білгородської області та 1 БПЛА над територією Курської області. Крім того, там стверджують, що протягом ночі морською авіацією та патрульними катерами Чорноморського флоту нібито було знищено 6 безекіпажних катерів в акваторії Чорного моря.

Своєю чергою у російських пабліках повідомляється, що Севастополь було нібито атакували понад 100 БПЛА. Варто зазначити, що підтвердження цієї інформації немає.

Нагадаємо, вночі 17 травня Новоросійськ опинився під атакою безпілотників. В місті працювала російська протиповітряна оборона, було чутно сильні вибухи, після одного з них у порту виникла пожежа.

Крім того, вранці під ударом БПЛА опинився нафтопереробний завод у Туапсе. Після влучань там виникла пожежа.