"Бавовна" не оминула важливі цілі: стали відомі деталі атаки СБУ та ГУР на Новоросійськ, Туапсе та Севастополь

Операція продемонструвала низьку захисну спроможність росіян

Нічна "бавовна" у тимчасово окупованому Криму й у російському Новоросійську та Туапсе — справа рук Служби безпеки України та Головного управління розвідки. Унаслідок успішної операції було пошкоджено Туапсинський завод, електропідстанція у Севастополі.

Також вибухи не оминули нафтовий термінал та залізничну станцію Новоросійська. Про це "Телеграфу" повідомили проінформовані джерела.

Зазначимо, що, за їхніми даними, ця ніч була дуже спекотною для російських військово-логістичних об’єктів, розташованих в Криму та на російському узбережжі Чорного моря. Джерела зазначаються, що СБУ та ГУР спільно запалили "бавовну" у Севастопольській бухті. Також розвідники відпрацювали по морському порту Новоросійська, а підрозділи СБУ — по Туапсинському НПЗ.

Як наслідок:

у Севастопольській бухті всю ніч було фаєр-шоу. Приліт був також по електропідстанції "Севастопольська", що призвело до відключень електроенергії;

у морському порту Новоросійська вибухало в районі нафтового термінала та на залізничній станції;

дрони СБУ вже вдруге цього року "завітали" на Туапсинський НПЗ, який росіяни почали відновлювати. Після нових вибухів доведеться починати ремонт заново.

"Сьогоднішня спецоперація довела, що росіяни не здатні захистити свої основні морські бази в Севастополі та Новоросійську. Все, що їм залишається, – ховати військові кораблі у глибині портів за цивільними суднами. Про домінування ЧФ РФ росіяни можуть забути. Українська "бавовна" знайде їх всюди!", – зазначило поінформоване джерело.

Раніше "Телеграф" писав, що у ніч на 10 травні в окупованому Маріуполі лунали вибухи, в Калузі після ударів дронів спалахнув російський нафтопереробний завод, а в Підмосков'ї здійнялася паніка через невідомий безпілотник.