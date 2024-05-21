Генштаб подтвердил поражение российского корабля "Циклон": что это за судно (фото)

Ранее о поражении этого корабля сообщали СМИ

Вооруженные силы Украины во временно оккупированном Севастополе поразили российский корабль "Циклон". Это произошло во время атаки в ночь на 19 мая.

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 16.00 21 мая. Там отметили, что, по уточненной информации, был поражен ракетный корабль проекта 22800.

Кроме того, в Генштабе также сообщили, что количество боевых столкновений в настоящее время выросло до 74. В течение дня самым горячим остается Покровское направление.

Также враг значительно активизировался в Харьковской области. Здесь российские захватчики сегодня уже 10 раз совершали штурмовые действия с целью захвата украинских оборонных рубежей. Украинские защитники воспрепятствовали атаке врага в направлении населенного пункта Слобожанское. Продолжаются боевые действия на севере Волчанска и в районе Старицы. Ситуация остается контролируемой.

Стоит отметить, что ранее служба по связям с общественностью Военно-морских сил Вооруженных сил Украины сообщила, что во время атаки в ночь на 19 мая был уничтожен морской тральщик ЧФ РФ проекта 266-М "Ковровец".

В свою очередь российское издание ASTRA, ссылаясь на собственные источники в экстренных службах РФ, сообщило, что Силы обороны Украины поразили ракетный корабль "Циклон". По причалу, где он стоял, были нанесены сразу три удара. По словам журналистов, им лично подтвердили информацию об атаке на "Циклон", которая ранее распространялась в z-пабликах.

Что известно о корабле "Циклон"

"Циклон" – новый российский малый ракетный корабль проекта 22800. Он был построен на судостроительном заводе "Залив" в оккупированной Керчи, был заложен в 2016 году, спущен на воду в 2020 году. Еще в июле 2023 года оккупанты в Керчи "торжественно" приняли его в состав ВМФ России. Является носителем ракет "Калибр", которыми бомбят Украину. Также является "братом" "Аскольда", серьезно пораженного еще в 2023 году.

Напомним, по данным издания Forbes, Украина могла уничтожить корабль Черноморского флота РФ "Ковровец" ракетами ATACMS с 470-фунтовыми боеголовками. Отмечается, что передающие Украине ранее ракеты ATACMS не имеют нужного количества заряда для потопления целого корабля.