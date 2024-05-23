Здесь был "Циклон": появились спутниковые снимки последствий удара по бухте в Севастополе

Последствия удара поражают

Сегодня, 23 мая, в сети появились спутниковые снимки с последствиями удара по Севастополю в ночь на 19 мая, когда Силы обороны поразили российский ракетный корабль "Циклон". Разрушения видны из космоса.

Об этом сообщает "Радио Свобода". На снимках последствия прилета по севастопольской бухте Инженерная.

"На нем видно разрушение на месте попадания ракеты. Рядом с ним был малый ракетный корабль "Циклон", носитель ракет "Калибр", которым Россия обстреливает Украину", — говорится в сообщении.

Снимок бухты до поражению

Снимок бухты после поражения

Разрушения весьма заметны

Напомним, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины 21 мая подтвердил информацию о поражении ракетного корабля проекта 22 800 "Циклон".

"Аналитики Conflict Intelligence Team говорили, что получили от источника фотографию с места, на которой видна торчащая из воды мачта Циклона. Косвенно о затоплении свидетельствует и наличие на месте спасательного катера, который можно увидеть на спутниковых снимках", — говорится в сообщении.

Что известно о корабле "Циклон"

"Циклон" – новый российский малый ракетный корабль проекта 22800. Он был построен на судостроительном заводе "Залов" в оккупированной Керчи, заложенный в 2016 году, спущен на воду в 2020 году.

Еще в июле 2023 года оккупанты в Керчи "торжественно" приняли его в состав ВМФ России. Является носителем ракет "Калибр", которыми обстреливают Украину. Также является братом "Аскольда", который был серьезно поражен еще в 2023 году.

Корабль "Циклон"

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что партизаны в Крыму сообщили о поражении важного военного объекта россиян. Украинские ракеты поразили главный артиллерийский состав военного аэродрома "Бельбек". На нем хранятся боеприпасы для самолетов, атакующих украинские города.