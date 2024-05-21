Війна — день 818: ситуація на Харківщині стабілізується, а росіяни продовжують бити рекорди з втрат

Оперативно про головне за добу

Російські окупанти продовжують чинити тиск на низці напрямків, включаючи й північ Харківської області. Зокрема, українські сили все ще контролюють близько 60% Вовчанська, але росіяни продовжують посилати туди штурмові групи, що призводить до величезних втрат. Згідно з підрахунками аналітиків, лише за минулий тиждень втрати армії РФ склали 9660 осіб по всій лінії фронту, що є новим рекордом. Загалом же у Харківській області ситуація поступово стабілізується.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 21 травня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Через російські обстріли Україна втратила 90% потужностей теплових електростанцій, каже нардеп Олексій Кучеренко. Це, за його словами, може призвести до відключень світла і влітку, і взимку.

Про те, що відбувалося 18 травня, читайте у матеріалі: Війна — день 815: Росія не перестає обстрілювати Харків та Одесу, ситуація на фронті залишається важкою

Із ситуацією в Україні 19 травня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 816: окупанти руйнують Вовчанськ та тиснуть на інших ділянках фронту

Дізнатися події 20 травня можна за посиланням: Війна — день 817: на Харківщині та біля Часового Яру точаться важкі бої