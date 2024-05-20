Війна — день 817: на Харківщині та біля Часова Яра продовжуються важкі бої

Оперативно про головне за добу

Україна вже 817-й день відбиває агресію російських терористів. Важкі бої йдуть на Харківщині, де російські терористи намагаються взяти Вовчанськ. На сході не менш важкі бої йдуть у районі Часів Яру, в який росіяни вчепилися та не жаліють солдатів на штурми. Обидва міста мають для росіян стратегічну цінність – і обидва тримають попри шалені атаки терористів.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 20 травня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

01:00 Оголосили тривогу у південних та східних областях України через загрозу балістики з боку російських терористів.

00:00 Групи ударних безпілотників фіксуються в Одеській та Миколаївській областях.

Дізнатися про події 17 травня можна за посиланням: Війна — день 814: ВСУ вдалося зупинити активний поступ росіян на Харківщині, але тяжкі бої продовжуються

Про те, що відбувалося 18 травня, читайте у матеріалі: Війна — день 815: Росія не перестає обстрілювати Харків та Одесу, ситуація на фронті залишається важкою

З ситуацією в Україні 19 травня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 816: окупанти руйнують Вовчанськ і тиснуть на інших ділянках фронту