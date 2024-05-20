Донаступалися: армія РФ встановила одразу два рекорди з втрат на фронті (інфографіка)

Минулий тиждень видався результативним для Сил оборони

Останнім часом, на який випав новий російський наступ у Харківській області, окупанти зазнають колосальних втрат. Таких ще ніколи не було.

Це зауважив популярний український блогер Роман Шрайк. Він, ґрунтуючись на офіційних даних, підрахував, що лише за минулий тиждень втрати армії РФ становлять 9660 осіб. Це новий абсолютний рекорд, який, до речі, росіяни ставлять щотижня вже три тижні поспіль.

Крім того, цей рекорд виявився не єдиним за минулий тиждень. Сили оборони України намолотили на фронті 300 дронів оперативно-тактичного рівня. Такого теж ніколи ще не було.

Нагадаємо, раніше ми писали, що попередні рекорди втрат армія РФ також ставила в січні-лютому 2024 року. Тоді за одну добу нашим захисникам вдалося поранити чи ліквідувати понад тисячу російських солдатів. А загальні бойові втрати супротивника перевалили за 400 тисяч. Вже в травні цього року втрати РФ за добу перевищили півтори тисячі осіб.