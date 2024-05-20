Донаступались: армия РФ установила сразу два рекорда по потерям на фронте (инфографика)

Прошлая неделя выдалась результативной для Сил обороны

В последнее время, на которое выпало новое российское наступление в Харьковской области, оккупанты терпят колоссальные потери. Таких не было еще никогда.

Это подметил популярный украинский блогер Роман Шрайк. Он, основываясь на официальных данных, подсчитал, что только за прошлую неделю потери армии РФ составили 9660 человек. Это новый абсолютный рекорд, который, к слову, россияне ставят каждую неделю уже как три недели подряд.

Кроме того, данный рекорд оказался не единственным на прошлой неделе. Силы обороны Украины намолотили на фронте целых 300 дронов оперативно-тактического уровня. Такое тоже никогда еще не было.

Напомни, ранее мы писали, что предыдущие рекорды потерь армия РФ также ставила в январе-феврале 2024 года. Тогда за одни сутки нашим защитникам удалось ранить либо ликвидировать более тысячи российских солдат. А общие боевые потери противника перевалили за 400 тысяч. Уже в мае этого потери РФ за сутки превысили полторы тысячи человек.