Россия воюет против культуры: Зеленский показал впечатляющие фото разрушенной типографии в Харькове

Он подчеркнул, что защитить Украину может только соответствующее оружие

В День работников издательств, полиграфии и книгораспространения президент Украины Владимир Зеленский показал, как выглядит сейчас разрушенная российскими ракетами типография "Vivat" в Харькове. Он также поблагодарил всех, кто в это непростое время продолжает создавать и распространять украинскую книгу.

Он отметил, что с первого дня войны было очевидно, что Россия воюет против всего, что дает жизнь государству и народу. РФ сражается против культуры, развития, украинской истории, всех человеческих ценностей.

"Разрушенная российским ударом типография в Харькове и десятки тысяч уничтоженных книг лишь один из примеров жестоких и бесчеловечных действий врага. Убитые люди, сожженные школьные учебники – вот реальные цели, которые Россия выбирает для ракетных ударов. И только соответствующее оружие, соответствующая защита для всех наших городов, всех наших людей, могут остановить ее", — резюмировал Зеленский.

Напомним, россияне во время атаки на Харьков 23 мая ударили по типографии, когда там находились более 50 работников. По данным полиции, по предварительной информации, удар был нанесен из комплекса С-300, по цеху и прилегающей территории прилетело три ракеты.

Как сообщал "Телеграф", в "Vivat" назвали имена всех коллег, убитых при ударе по типографии. Среди них пять женщин и двое мужчин. Некоторых удалось идентифицировать только с помощью ДНК-тестов.