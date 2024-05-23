Удар по типографии "Vivat": известные украинцы призвали граждан помочь и назвали лучший способ

Украинцы высказывают слова поддержки

Во время террористической кровавой атаки на Харьков россияне попали в типографию "Vivat". В здании начался мощный пожар, там погибли люди. После трагедии известные украинцы призвали украинцев поддержать издательство.

В частности с таким призывом выступила украинская историк, директор магистерской программы по урбанистике и послевоенному восстановлению Киевской школы экономики и автор множества книг Татьяна Водотыка. Она рассказала, что ранее имела опыт работы с Vivat и этот опыт дал ей веру "в то, что украинская книга и я, как та, которая ее пишет, нужна и важна".

Водотыка говорит, что смерть и страдание людей уже не исправишь, но можно оказать поддержку друг другу, "подставить этой вере плечо".

"В ленте увидела – лучший способ выразить солидарность именно сейчас – купить книгу издательства. И я призываю это сделать. Закажите книгу, дайте веру и поддержку", — говорит она.

С аналогичным призывом к украинцам обратился также и известный писатель, журналист, телеведущий и литературный критик Богдан Логвиненко.

"Полгода назад мы снимали в Харькове их и Издательство Савчука. Поддержите харьковчан. Заказывайте у них книги и все, что можете", — сказал он.

Украинский издатель, генеральный директор и основной владелец харьковского издательства "Фолио" Александр Красовицкий высказал искренние соболезнования семьям погибших и пожелал выздоровления и выдержки раненым сотрудникам типографии.

"Это уже не первая разбитая типография в Харькове. К сожалению, работа печатников, переплетчиков, технологов – это риск. Читатели должны это знать. Поэтому прошу распространить этот пост, зайти в первый комментарий и купить книгу Виват. Это единственное, что вы можете сделать сейчас", — говорит он.

Напомним, оккупанты атаковали Харьков и район 15 ракетами. По данным властей (по состоянию на 13:30), уже известно о 7 погибших в результате удара в Харькову. Еще 16 получили ранения. Атака россиян пришлась на мирные объекты. В частности они разбомбили типографию книжного издательства "Виват". Там начался сильный пожар. Также ракеты прилетели по транспортной инфраструктуре и одному из подразделений коммунального предприятия, которое занимается жизнеобеспечением города.

Ранее "Телеграф" сообщил, что в ночь на 21 мая российские захватчики атаковали "Шахедами" украинские города. Всего враг запустил 29 беспилотных летательных аппаратов, 28 из которых было уничтожено.