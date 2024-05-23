Удар по друкарні "Vivat": відомі українці закликали громадян допомогти і назвали найкращий спосіб

Українці висловлюють слова підтримки

Під час терористичної кривавої атаки на Харків росіяни влучили по друкарні "Vivat". У будівлі почалася потужна пожежа, там загинули люди. Після трагедії відомі українці закликали українців підтримати видавництво.

Зокрема з таким закликом виступила українська історикиня, директорка магістерської програми з урбаністики та повоєнної відбудови Київської школи економіки та автор безлічі книг Тетяна Водотика. Вона розповіла, що раніше мала досвід роботи з Vivat і цей досвід дав їй віру "в те, що українська книга і я, як та, що її пише, потрібна і важлива".

Водотика каже, що смерть та страждання людей вже не виправиш, але можна надати підтримку один одному, "підставити цій вірі плече".

"В стрічці побачила — найкращий спосіб висловити солідарність саме зараз — купити книгу видавництва. І я закликаю зробити це. Замовте книжку, дайте віру та підтримку. ", — каже вона.

З аналогічним закликом до українців звернувся також і відомий письменник, журналіст, телеведучий та літературний критик Богдан Логвиненко.

"Півроку тому ми знімали у Харкові їх та Видавництво Савчука. Підтримайте харківʼян. Замовляйте у них книжки і все, що можете", — сказав він.

Український видавець, генеральний директор та основний власник харківського видавництва "Фоліо" Олександр Красовицький висловив щирі співчуття сім’ям загиблих та побажав одужання та витримки пораненим співробітникам друкарні.

"Це вже не перша розтрощена друкарня у Харкові. На жаль, робота друкарів, палітурників, технологів — це ризик. Читачі мають це знати. Тому прошу поширити цей пост, зайти в перший коментар і купити книжку Віват. Це єдине, що Ви можете зробити зараз.", — каже він.

Нагадаємо, окупанти атакували Харків та район 15 ракетами. За даними влади (станом на 13:30), вже відомо про 7 загиблих внаслідок удару по Харкову. Ще 16 дістали поранення. Атака росіян припала на мирні об’єкти. Зокрема, вони розбомбили друкарню книжкового видавництва "Віват". Там почалася сильна пожежа. Також ракети прилетіли по транспортній інфраструктурі та одному із підрозділів комунального підприємства, яке займається життєзабезпеченням міста.

Раніше "Телеграф" повідомив, що в ніч проти 21 травня російські загарбники атакували "Шахедами" українські міста. Загалом ворог запустив 29 безпілотних літальних апаратів, 28 з яких було знищено.