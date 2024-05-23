С-300 чи С-400: що відомо про ракети, якими вдарили по Харкову

Через чергову терористичну атаку є загиблі та багато поранених

Зранку у четвер, 23 травня, росіяни обстріляли Харків та Люботин на Харківщині мінімум 15 балістичними ракетами. Атака відбувалась з зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) С-300 або С-400, боєприпаси випускали з Бєлгородської області РФ.

Про це повідомляють моніторингові канали. "Телеграф" зібрав основну інформацію про ракети С-300 та С-400, які за попередніми даними використовувались для обстрілу Харкова та Люботина.

Що відомо про ЗРК С-300

Ці комплекси середнього радіуса дії мають багато модифікацій, тому можуть суттєво відрізнятися по таких характеристиках як дальність польоту, використання тих чи інших радарів, ракет. У Росії є приблизно 20 видів ракет, які запускають саме з С-300. Їхня швидкість складає приблизно 3000 км/код. Вони можуть атакувати цілі на відстані до 250 км.

Система була створена для боротьби з літаками стратегічної й тактичної авіації, а також балістичними і крилатими ракетами. Вона може збивати повітряні цілі на відстані до 150 км.

Росіяни модернізували систему, щоб тероризувати мирне населення. ЗРК С-300 часто використовують для обстрілу прикордонних областей, зокрема Харкова. Ракетами б’ють по критичній інфраструктурі та приватному секторі.

Зазначимо, українська ППО не може збивати ці ракети, бо вони летять по балістичній траєкторії. Раніше президент Володимир Зеленський розповів, що Росія накопичила 10 тисяч ракет С-300.

Що відомо про ЗРК С-400

Інша назва — "Тріумф". Це ЗРК середнього та великого радіуса дії. Модернізована система С-300. Швидкість ракети, по заявлених РФ характеристиках, складає до 4000 км/код.

ЗРК С-400 може вражати ціль на відстані до 400 км. Росія рідко використовує цю систему для обстрілу України. Офіційно було зафіксовано використання ракет С-400 під час обстрілу Києва (14 січня 2023, 11 та 13 грудня 2023), Краматорську (27 червня 2023).

Росія обстрілювала Україну ракетами 48Н6ДМ. Їхня заявлена дальність складає 250 км. Бойова частина становить 180 кг, що значно більше ніж у ракет, які запускають з ЗРК С-300. Швидкість 48Н6ДМ складає 2,5 км/с, тому вона долітає до цілі за кілька хвилин.

Зазначимо, що Україні вдалось знищити декілька систем ППО С-400. Раніше вони вважались аналогами американському ЗРК Patriot.

Нагадаємо, вранці 23 травня росіяни масовано обстріляли ракетами Харків та Люботин. Ворог атакував транспортну інфраструктуру, комунальне підприємство та друкарню видавництва Vivat.

У мережі є багато фото та відео з місць прильотів у Харкові. Працюють рятувальники, розбирають завали та шукають людей.

Президент Зеленський емоційно відреагував на обстріли Харкова. Він заявив, що це є доказом слабкості світу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Сили оборони знищують системи ППО у Криму. Росіяни вже зазнали великих втрат.