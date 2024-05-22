Ожиданий не оправдали: эксперты рассказали, что не так с российскими ЗРК С-400

ВСУ нашли способ уничтожить несколько российских С-400

Украина уже доказала свою способность уничтожать российские зенитно-ракетные комплексы С-400. При этом для этого она использовала оружие, с которым эти распиаренные россиянам системы должны были бы справляться.

Об этом говорится в материале Buisness Insider. Издание отмечает, что до начала российского вторжения С-400 считался "одной из самых современных систем в мире" и рассматривался как аналог Patriot.

Аналитик центра RAND Corporation Джон Хоэн отметил, что украинские военные тоже считали эти ЗРК угрозой, но все же нашли способ уничтожить несколько из них.

В одной из атак была использована модифицированная ракета "Нептун", созданная на базе советской ракеты, а в еще одной американская ATACMS производства 1980-х годов. В теории С-400 должна бы их без проблем сбивать, но на практике это оказалось ей не совсем по силам.

Аналитик центра стратегических исследований в Гааге Фредрик Мертенс отметил, что у С-400 наблюдаются проблемы с перехватом баллистических ракет, в то время, как Patriot несмотря на свой почтенный возраст все еще могут сбивать передовые российские ракеты, вроде "Кинжала".

При этом специалисты отмечают, что в этой войне слишком много информации остается недоступной для широкой публики, а потому нельзя сказать, сколько ракет С-400 смогли перехватить. Они добавляют, что С-400 недооценивать нельзя, однако отмечают, что эти ЗРК имеют несколько явных недостатков, которые делают эти системы уязвимыми против противника с передовым вооружением, вроде НАТО.

Как сообщалось ранее, Китай активно следил за опытом применения оккупантами ракет "Кинжал", однако похоже, что местные эксперты оказались разочарованными их неэффективностью.