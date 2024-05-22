Очікувань не виправдали: експерти розповіли, що не так із російськими ЗРК С-400

ЗСУ знайшли спосіб знищити кілька російських С-400

Україна вже довела свою здатність знищувати російські зенітно-ракетні комплекси С-400. При цьому для цього вона використовувала зброю, з якою ці розпіарені росіянам системи мали б справлятися.

Про це йдеться у матеріалі Buisness Insider. Видання зазначає, що до початку російського вторгнення С-400 вважався "однією з найсучасніших систем у світі" і розглядався як аналог Patriot.

Аналітик центру RAND Corporation Джон Хоен зазначив, що українські військові теж вважали ці ЗРК загрозою, але все ж таки знайшли спосіб знищити кілька з них.

В одній з атак була використана модифікована ракета "Нептун", створена на базі радянської ракети, а ще в одній американській ATACMS виробництва 1980-х років. Теоретично С-400 мала б їх без проблем збивати, але на практиці це виявилося їй не зовсім під силу.

Аналітик центру стратегічних досліджень у Гаазі Фредрік Мертенс зазначив, що у С-400 спостерігаються проблеми з перехопленням балістичних ракет, у той час, як Patriot, попри свій поважний вік, все ще можуть збивати передові російські ракети, на кшталт "Кинджала".

При цьому фахівці зазначають, що в цій війні занадто багато інформації залишається недоступною для широкого загалу, а тому не можна сказати, скільки ракет С-400 змогли перехопити. Вони додають, що С-400 недооцінювати не можна, проте зазначають, що ці ЗРК мають кілька явних недоліків, які роблять ці системи вразливими проти супротивника з передовим озброєнням, як НАТО.

Як повідомлялося раніше, Китай активно стежив за досвідом застосування окупантами ракет "Кинжал", проте схоже, що місцеві експерти виявилися розчарованими їхньою неефективністю.