У Китаї розчаровані російською "чудо-зброєю": "суттєвого ефекту не зробить"

У Китаї вважають ракети застарілими та нездатними вплинути на поле бою

Після початку вторгнення Росії в Україну багато країн світу зацікавилися тим, як на полі бою застосовуються передові системи озброєння. Так експертам з Китаю, наприклад, було цікаво застосування окупантами ракет "Кинжал", проте схоже, що вони виявилися розчарованими їхньою неефективністю.

Як йдеться в матеріалі Business Insider, Пекін робить велику ставку на гіперзвукові ракети, проте досвід Росії показує, що навчитися китайські військові зможуть мало чого.

Кремль рекламував ці ракети як незупинну диво-зброю, яка здатна подолати західні системи ППО, проте на практиці вони виявилися збитими американськими системами Patriot.

"З’являється все більше і більше свідчень того, що слова США та України з цього приводу є правдою", — написав китайський військовий аналітик Інь Цзе у журналі Ordnance Industry Science and Technology.

Хоча думка автора може не відображати настрої китайської армії, схвалення статей регулюється державними органами. Інь загалом видав дуже критичну статтю, в якій повідомив, що ця зброя не здатна мати істотного ефекту на полі бою.

Він зазначив, що "Кинжал" є поспішною спробою модернізувати ракету "Іскандер", яку вирішили запускати з літака. Аналітик додав, що ракета не має маневреності, яка має бути у справжніх гіперзвукових ракет, а її балістична траєкторія робить її вразливою для тих самих ЗРК Patriot.

Також проблемою для окупантів стало і те, що через брак супутників спостереження Росія не може використовувати "Кинджали" для завдання високоточних ударів, тому використовувати його можна хіба що для удару по стратегічних об’єктах.

Також проблемою стала заміна носіїв МіГ-31 на Су-34, які можуть запускати ці ракети на дистанції, недосяжною для української ППО. Однак "Кинжал" виявився надто важким для цього літака, а тому він не міг забезпечити потрібний початковий розгін, щоб збільшити дальність польоту ракети.

Нарешті Інь додав, що до всіх проблем також додається те, що через санкційний тиск російська промисловість не може забезпечити масове виробництво цих ракет, а тому майже через два роки війни у РФ їх може залишитися зовсім небагато.

Як повідомлялося раніше, у ЗМІ потрапила інформація про те, як підрядникам російських підприємств, які випускають ракети "Кинжал", вдається уникати європейських санкцій.