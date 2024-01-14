Санкції працюють: російські ракети стали гіршими за якістю, кажуть у ВСУ

Останній масований обстріл українських міст оголив одну цікаву деталь

Під час комбінованої атаки з повітря по Україні 13 січня 2024 року Росія запускала різні типи ракет, у тому числі "Кинджали", які, як запевняла влада країни-терористки, не мають аналогів. Однак їхня якість стала гіршою, не всі долетіли до цілей.

Захисники українського неба збили лише 8 ракет, а більшість тих, які залишилися, були "пригнічені". Це може вказувати на вплив західних антиросійських санкцій, про що речник Командування Повітряних сил Юрій Ігнат розповів в ефірі телемарафону.

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"Російські ракети вже не ті, що були вчора, як то кажуть. У них вже гірша якість. Може, вже санкції впливають. Інформація не 100%, але є певні аспекти, які на це вказують", — заявив Ігнат.

Спікер також відзначив високу ефективність роботи Сил оборони із засобами радіоелектронної боротьби. Це суттєво збільшило кількість російських ракет, які не долетіли до цілей.

Зазначимо, що президент РФ Володимир Путін неодноразово заявляв, що ракетам "Кинджал" немає аналогів. Він називав їх унікальними.

Однак ці "унікальні" ракети погано показали себе під час атаки 13 січня. З шести "Кинджалів" три не долетіли до цілей. Вартість однієї такої ракети становить 10 млн доларів.

На комбіновану атаку 13 січня РФ витратила 239,06 млн доларів. Саме стільки коштували три БПЛА типу Shahed-136/131, шість авіабомб і 31 ракета.

Раніше "Телеграф" писав, що українські військові через РЕБ зуміли вивести з ладу понад 20 ракет під час обстрілу 13 січня. Ця подія може стати переломною, вважають експерти.