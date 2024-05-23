С-300 или С-400: что известно о ракетах, которыми ударили по Харькову

Из-за очередной террористической атаки есть погибшие и много раненых

Утром в четверг, 23 мая, россияне обстреляли Харьков и Люботин в Харьковской области минимум 15 баллистическими ракетами. Атака происходила из зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300 или С-400, боеприпасы выпускались из Белгородской области РФ.

Об этом сообщают мониторинговые каналы. "Телеграф" собрал основную информацию о ракетах С-300 и С-400, которые по предварительным данным использовались для обстрела Харькова и Люботина.

Что известно о ЗРК С-300

Эти комплексы среднего радиуса действия обладают многими модификациями, поэтому могут существенно отличаться по таким характеристикам как дальность полета, использование тех или иных радаров, ракет. В России приблизительно 20 видов ракет, которые запускают именно с С-300. Их скорость составляет примерно 3000 км/код. Они могут атаковать цели на расстоянии до 250 км.

Система была создана для борьбы с самолетами стратегической и тактической авиации, а также баллистическими и крылатыми ракетами. Она может сбивать воздушные цели на расстоянии до 150 км.

Россияне модернизировали систему, чтобы терроризировать мирное население. ЗРК С-300 часто используют для обстрелов приграничных областей, в частности Харькова. Ракетами бьют по критической инфраструктуре и частному сектору.

Отметим, украинская ПВО не может сбивать эти ракеты, потому что они летят по баллистической траектории. Ранее президент Владимир Зеленский рассказал, что Россия накопила 10 тысяч ракет С-300.

Что известно о ЗРК С-400

Другое название — "Триумф". Это ЗРК среднего и большого радиуса действия. Это модернизированная система С-300. Скорость ракеты, по заявленным РФ характеристикам, составляет до 4000 км/код.

ЗРК С-400 может поражать цель на расстоянии до 400 км. Россия редко использует эту систему для обстрела Украины. Официально было зафиксировано использование ракет С-400 при обстреле Киева (14 января 2023 года, 11 и 13 декабря 2023 года) и Краматорска (27 июня 2023 года).

Россия обстреливала Украину ракетами 48Н6ДМ. Их заявленная дальность составляет 250 км. Боевая часть составляет 180 кг, что значительно больше, чем у ракет, запускаемых с ЗРК С-300. Скорость 48Н6ДМ составляет 2,5 км/с, поэтому она долетает до цели через несколько минут.

Отметим, что Украине удалось уничтожить несколько систем ПВО С-400. Раньше они считались аналогами американской ЗРК Patriot.

Напомним, утром 23 мая россияне массированно обстреляли ракетами Харьков и Люботин. Враг атаковал транспортную инфраструктуру, коммунальное предприятие и типографию издательства Vivat.

В сети много фото и видео с мест прилетов в Харькове. Работают спасатели, разбирают завалы и ищут людей.

Президент Зеленский эмоционально отреагировал на обстрелы Харькова. Он заявил, что это доказательство слабости мира.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Силы обороны уничтожают системы ПВО в Крыму. Россияне уже понесли большие потери.