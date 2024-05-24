Узнать было невозможно: убитых ракетным ударом по типографии женщин пришлось идентифицировать по ДНК

Криминалисты называют это родственным поиском

Полиция установила личности всех погибших во время ракетного удара по типографии в Харькове. Некоторых жертв удалось идентифицировать с помощью сравнения анализов ДНК с их родственниками.

Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Харьковской области — начальник следственного управления Сергей Болвинов. По его словам, погибшими были машинистами, печатниками и один был укладчиком-упаковщиком.

"В течение ночи нам удалось установить личности всех погибших при ударе по типографии. 26-летнему харьковчанину пришлось предоставлять образцы ДНК, чтобы убедиться – это его мать. Его мама работала в типографии машинисткой. Еще одну ее коллегу, также машинистку, также опознали только после сравнения анализов ДНК. Образцы предоставила 68-летняя мама. Криминалисты называют это родственным поиском", — отметил Болвинов.

Также идентифицировали еще двух работниц, которые в момент удара были в цехе. Одна из них была печатником, другая машинисткой. Эксперты работали с их дочерьми и подтвердили личности женщин. Благодаря образцам ДНК родного брата опознали и четвертую жертву.

"Единственный, среди предварительно неидентифицированных погибших, мужчина работал укладчиком-упаковщиком. Его родителей полицейские разыскали в Сумах. И уже вечером взяли у них анализ. В каждом таком случае мы – рядом с людьми. Это тяжелая моральная нагрузка для наших специалистов, но именно ради этих людей они и работают, остаются в городе и каждый день делают свое дело", — сказал Болвинов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в сети украинцы обсуждают видео из обстрелянного ракетами Харькова 23 мая. На одном из роликов запечатлено, что у погибшего в результате атаки звонит телефон и, видимо, это звонили его родные, еще не зная о самом худшем.