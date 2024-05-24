Впізнати було неможливо: вбитих ракетним ударом по друкарні жінок довелося ідентифікувати за ДНК

Криміналісти називають це спорідненим пошуком

Поліція встановила особи всіх загиблих під час ракетного удару по друкарні у Харкові. Деяких жертв вдалося ідентифікувати за допомогою порівняння аналізів ДНК із їхніми родичами.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник начальника Головного управління Національної поліції у Харківській області – начальник слідчого управління Сергій Болвінов. За його словами, загиблими були машиністами, друкарями й один був укладачем-пакувальником.

"Протягом ночі нам вдалося встановити особи всіх загиблих під час удару по друкарні. 26-річному харків'янину довелося надавати зразки ДНК, щоби впевнитися — це його матір. Його мама працювала в друкарні машиністкою. Ще одну її колегу, також машиністку, так само опізнали лише після порівняння аналізів ДНК. Зразки надала 68-річна мама. Криміналісти називають це родинним пошуком", — пише Болвінов.

Також ідентифікували ще двох робітниць, які на момент удару були в цеху. Одна з них була друкарем, інша машиністкою. Експерти працювали з їхніми доньками та підтвердили особи жінок. Завдяки зразкам ДНК рідного брата впізнали четверту жертву.

"Єдиний, серед попередньо неідентифікованих загиблих, чоловік працював укладальником-пакувальником. Його батьків поліцейські розшукали в Сумах. І вже ввечорі взяли в них аналіз. В кожному такому випадку ми — поряд з людьми. Це важке моральне навантаження для наших фахівців, але саме заради цих людей вони і працюють, залишаються в місті і кожного дня роблять свою справу", — сказав Болвінов.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в мережі українці обговорюють відео із обстріляного ракетами Харкова 23 травня. На одному з роликів зафіксовано, що у загиблого в результаті атаки дзвонить телефон і, мабуть, це дзвонили його рідні, ще не знаючи найгіршого.