50 мільйонів книг на рік та ліцензія від Disney: що відомо про обстріляну в Харкові друкарню "Фактор-друк"

Фабрика могла за 3 години створити 100-тисячний тираж кольорової газети

Росіяни під час масованої атаки на Харків 23 травня завдали терористичного удару по місцю, яке багато хто помилково називає друкарнею Vivat. Але насправді сама друкарня називається "Фактор-друк". Вона разом із видавництвом Vivat входить до одного холдингу — "Фактор". А друкується на ній продукція не лише Vivat, а й майже всіх українських видавництв.

Журналістка видання Forbes Любов Петрушенко нагадала, чим відома легендарна фабрика. Вона за рік до війни особисто побувала на фабриці та робила репортаж звідти. У своєму матеріалі журналіст розповідала, що "Фактор-друк" це одна з двох фабрик в Україні, яка могла друкувати продукцію для Disney та Marvel. А це, як зазначало керівництво підприємства, є "знаком якості". Справа в тому, що перш, ніж випускати свою продукцію, американські гіганти провели багаторівневий аудит, де "вони перевірили все: від виробничої бази до графіка роботи, спецодягу та рівня зарплати співробітників", — розповідала гендиректор "Фактор-друк".

Крім того, "Фактор-друк" є найбільшою друкарнею за обсягами виробництва в Україні. Фабрика могла випускати близько 50 млн. книг у жорсткій і м’якій палітурці, 100 млн. журналів і 300 млн. газет на рік.

"Потужності дозволяють за три години виробляти повнокольорову газету від електронного файлу до 100-тисячного тиражу", — йшлося у матеріалі.

"Фактор-друк" — це друкарня повного циклу, яка могла робити все: від обробки PDF-файлів до готової книги. Цим не можуть похвалитися більшість друкарень навіть у ЄС. У Європі, до слова, також можна було купити продукцію фабрики "Фактор-друк". До війни завод планував збільшити частку експорту до 70%.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про видавництво Vivat, яке також друкувалося на друкарні "Фактор-друк".