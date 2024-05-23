50 миллионов книг в год и лицензия от Disney: что известно об обстрелянной в Харькове типографии "Фактор-друк"

Фабрика могла за 3 часа создать 100-тысячный тираж цветной газеты

Россияне во время массированной атаки на Харьков 23 мая нанесли террористический удар по месту, которые многие ошибочно называют типографией Vivat. Но на самом деле сама типография называется "Фактор-друк". Она вместе с издательством Vivat входит в один холдинг — "Фактор". А печатается на ней продукция не только Vivat, но и почти всех украинских издательств.

Журналистка издания Forbes Любовь Петрушенко напомнила, чем известна легендарная фабрика. Она за год до войны лично побывала на фабрике и делала репортаж оттуда. В своем материале журналист рассказывала, что "Фактор друк" это одна из двух фабрик в Украине, которая могла печатать продукцию для Disney и Marvel. А это, как отмечало руководство предприятия, является "знаком качества". Дело в том, что прежде, чем выпускать свою продукцию американские гиганты провели многоуровневый аудит, где "они проверили все: от производственной базы до графика работы, спецодежды и уровня зарплаты сотрудников", – рассказывала гендиректор "Фактор-друк".

Кроме того, "Фактор-друк" является крупнейшей типографией по объемам производства в Украине. Фабрика могла выпускать около 50 млн книг в жестком и мягком переплетах, 100 млн журналов и 300 млн газет в год. "Мощности позволяют за три часа производить полноцветную газету от электронного файла до 100-тысячного тиража", — говорилилось в материале.

"Фактор-друк" — это типография полного цикла, которая могла делать все: от обработки pdf-файлов до готовой книги. Этим не могут похвастаться большинство типографий даже в ЕС. В Европе, к слову, также можно было купить продукцию фабрики "Фактор-друк". До войны фабрика планировала увеличить долю экспорта до 70%.

Напомним, ранее мы рассказывали об издательстве Vivat, которое также печаталось на типографии "Фактор-друк".