Печатница, машинисты и брошюровщики: появились имена и фото погибших в типографии в Харькове

На момент удара на предприятии находились более 50 сотрудников

Названы имена семи сотрудников, убитых Россией при ударе по типографии "Vivat" в Харькове. Среди них двое мужчин и пять женщин.

В День работников издательств, полиграфии и книгораспространения имена погибших коллег назвала СЕО у "Vivat" Юлия Орлова. Она написала в Facebook, что этот день всегда был для них большим радостным праздником, но сейчас в полиграфической семье горе.

От российского удара погибли семь сотрудников типографии:

Храпина Татьяна, печатник-тиснитель

Строгий Роман, машинист приклеивающей машины

Риженко Светлана, брошюровщик

Курасова Ольга, машинист швейных машин и автоматов

Нинадовская Елена, машинист швейных машин и автоматов

Минаева Анна, машинист комплектующей машины

Шило Дмитрий, брошюровщик

Напомним, россияне во время атаки на Харьков 23 мая ударили по типографии, когда там находились более 50 работников. По данным полиции, по предварительной информации, удар был нанесен из комплекса С-300, по цеху и прилегающей территории прилетело три ракеты.

Как писал Телеграф, некоторых жертв российского удара по типографии удалось идентифицировать только с помощью анализов ДНК. Семьям четырех погибших для этого пришлось сдавать образцы ДНК.