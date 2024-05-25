Друкарка, машиністи й брошуровальники: з'явилися імена та фото загиблих в друкарні в Харкові

На момент удару на підприємстві перебувало понад 50 співробітників

Названо імена семи співробітників, вбитих Росією під час удару по друкарні "Vivat" у Харкові. Серед них двоє чоловіків та п'ятеро жінок.

У День працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження імена загиблих колег назвала СЕО у "Vivat" Юлія Орлова. Вона написала у Facebook, що цей день завжди був для них великим радісним святом, але зараз в поліграфічній родині горе.

Від російського удару загинуло семеро співробітників друкарні:

Храпіна Тетяна, друкар-теснильник

Строгий Роман, машиніст приклеювальної машини

Риженко Світлана, брошуровальник

Курасова Ольга, машиніст швацьких машин та автоматів

Нінадовська Олена, машиніст швацьких машин та автоматів

Минаєва Ганна, машиніст комплектувальної машини

Шило Дмитро, брошуровальник

Нагадаємо, росіяни під час атаки на Харків 23 травня вдарили по друкарні, коли там перебувало понад 50 працівників. За даними поліції, за попередньою інформацією, удару було завдано з комплексу С-300, по цеху та прилеглій території прилетіло три ракети.

Як писав "Телеграф", деяких жертв російського удару по друкарні вдалося ідентифікувати лише за допомогою аналізів ДНК. Родинам чотирьох загиблих для цього довелося здавати зразки ДНК.