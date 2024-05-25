"Безумие! Никак иначе": Зеленский эмоционально отреагировал на удар РФ по "Эпицентру" в Харькове и обратился к партнерам

Только такие сумасшедшие, как Путин, способны убивать и терроризировать людей так подло

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российский удар по "Эпицентру" в Харькове. Он отметил, что этот удар был очередным актом терроризма безумного российского диктатора Владимира Путина.

Об этом глава государства сказал в обращении к украинцам. Он также подчеркнул, что если бы у Украины было достаточно средств ПВО и необходимого оружия, то подобные удары россиян стали бы невозможными.

"Сейчас были первые доклады по Харькову – удару по городу, по очевидному гражданскому объекту: по торговому центру, строительному гипермаркету. Суббота, день. Один из крупнейших центров – внутри было много работников и посетителей", – отметил Зеленский.

Президент сказал, что пожар охватил всю территорию гипермаркета, на место прибыли ГСЧС Украины, медицинские службы, местные власти, полиция.

"Все борются за каждую жизнь", — сказал Зеленский.

По словам президента, этот удар нельзя назвать никак иначе, как проявлением российского безумия.

"Этот удар по Харькову – очередное проявление российского безумия. Никак иначе это назвать просто нельзя. Только такие сумасшедшие, как Путин, способны убивать и терроризировать людей так подло", — сказал глава государства.

Владимир Зеленский особо отметил важность достаточной защиты ПВО и необходимого количества оружия, ведь именно благодаря этому подобные удары можно остановить.

"Если бы у Украины было достаточно средств ПВО и современной боевой авиации, такие российские удары стали бы просто невозможными. И именно поэтому мы обращаемся ко всем лидерам, ко всем государствам: нам нужно значительное усиление противовоздушной обороны и достаточно возможностей уничтожать российских террористов. Задача, которая требуется выполнить и возможно выполнить только совместно с миром. Каждый день мы призываем мир: дайте нам ПВО, спасите людей. Каждое непринятое решение о поддержке – это потеря наших людей", — добавляет президент.

Так что лидеры государств должны поддержать Украину и разрешить применять предоставленное оружие для ударов по территории РФ.

"Когда мы говорим лидерам мира, что Украине нужно достаточно защиты ПВО, когда мы говорим, что нужна реальная решимость – для разрешения защищать жизнь наших людей именно так, как это будет эффективно, чтобы российские террористы не могли даже приблизиться к нашим границам, – мы говорим о том, как буквально не допустить подобных террористических ударов. Я благодарю лидеров, которые нас действительно поддерживают, действительно видят, что каждое решение в поддержку Украины решение на защиту и спасение жизней", — сказал Зеленский.

Напомним, "Телеграф" показал эксклюзивное видео с места попадания российской цели в гипермаркет.