Весь в огне: россияне ударили по строительному гипермаркету в Харькове (эксклюзивное видео)

Внутри находилось около 200 человек

Россияне в субботу, 25 мая, нанесли удар по строительному гипермаркету "Эпицентр" в Харькове. После взрывов в небо взвивается густой черный дым.

Пожар охватил площадь в 15 000 квадратных метров, что видно на видео. На месте событий находится корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, россияне попали двумя КАБами по гипермаркету. Известно, что погибли два человека и еще одиннадцать пострадали. Также известно, что около 200 человек находились внутри гипермаркета.

На видео заметно, как дым поднимается в небо, а масштабный пожар охватил практически весь гипермаркет.

"Имеем большое количество людей, пропавших без вести. Многие раненые. Судя по всему, удар наносился именно по торговому центру, где находилось много людей — это чистый терроризм", — отметил городской глава Игорь Терехов.

Отметим, что в четверг, 23 мая, россияне нанесли удар по типографии "Фактор-друк" в Харькове. Через два дня полиция установила личности всех погибших во время ракетного удара. Некоторых жертв удалось идентифицировать сравнением анализов ДНК с их родственниками. Тогда российские захватчики выпустили по городу сразу 15 ракет.

Ранее "Телеграф" писал, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрел Харькова 23 мая и отметил, что российские террористы пользуются тем, что Украина до сих пор лишена достаточной защиты ПВО и надежной возможности уничтожать пусковые установки врага именно там, где они расположены — вблизи наших границ.