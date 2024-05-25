Россияне ударили по строительному гипермаркету в Харькове: есть погибшие и пострадавшие (фото, видео)

После взрыва в небо вздымается густой дым

В Харькове второй раз за день раздались мощные взрывы. По предварительным данным, россияне попали в спальный район города, а именно в строительный гипермаркет.

Об этом сообщает городской голова Игорь Терехов. По состоянию на 16:32 известно о двух погибших и еще четверо были ранены.

UPD: Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что два российских КАБа попали в строительный гипермаркет в Харькове. В результате возник пожар на 15 000 квадратных метров.

"Предварительно прилет в спальном районе города, в плотной гражданской застройке. Все соответствующие службы будут работать на месте попадания", — говорится в сообщении.

Впоследствии мэр города отметил, что попадание было в строительный гипермаркет.

"Предварительно — попадание произошло в строительный гипермаркет. Есть информация о жертвах и пострадавших — требует уточнения", — говорится в сообщении.

Мониторинговые чаты отмечают, что удар российские террористы могли нанести КАБом. За несколько часов до того, как воздушная цель попала в спальный район города, там был замечен разведывательный дрон россиян.

После взрыва в небо поднимался густой черный дым. Местные телеграммы каналы, отмечают, что удар пришелся по "Эпицентру".

Ян Доброносов "Телеграф"

Напомним, утром 23 мая Харьков и район получили массированный террористический удар со стороны РФ. Областной центр и город Люботин атаковали не менее 15 ракет. Тогда россияне нанесли удар по типографии.