Интенсивность атак увеличилась в три раза: в ВСУ рассказали о самом "горячем" направлении

ВСУ держат позиции и отражают российские атаки

Россияне продолжают вести наступательные действия на ряде восточных направлений. В частности наблюдается существенная их активация на Покровском направлении.

Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ. За текущие сутки количество боевых столкновений увеличилось до 44.

Отмечается, что на Покровском направлении уже зафиксировано 14 боестолкновений, а интенсивность атак увеличилась более чем в три раза. Также указано, что бои продолжаются возле Калинового, Яснобродовки и Сокола.

Кроме того, оккупанты пытаются наступать на Харьковском направлении с применением авиабомб, там число атак увеличилось до восьми.

На других участках фронта ситуация обстоит следующим образом:

на Купянском направлении зафиксировано шесть боестолкновений;

на Краматорском — три;

на Ореховском — две;

"Наши воины истощают боевой потенциал российских оккупантов, дают отпор противнику и усиливают собственные оборонительные рубежи", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что россияне пошли в наступление на Харьковщине ранее запланированного срока. Решение было принято из-за того, что США разблокировали военную помощь Украине.