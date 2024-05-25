Интенсивность атак увеличилась в три раза: в ВСУ рассказали о самом "горячем" направлении
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ВСУ держат позиции и отражают российские атаки
Россияне продолжают вести наступательные действия на ряде восточных направлений. В частности наблюдается существенная их активация на Покровском направлении.
Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ. За текущие сутки количество боевых столкновений увеличилось до 44.
Отмечается, что на Покровском направлении уже зафиксировано 14 боестолкновений, а интенсивность атак увеличилась более чем в три раза. Также указано, что бои продолжаются возле Калинового, Яснобродовки и Сокола.
Кроме того, оккупанты пытаются наступать на Харьковском направлении с применением авиабомб, там число атак увеличилось до восьми.
На других участках фронта ситуация обстоит следующим образом:
- на Купянском направлении зафиксировано шесть боестолкновений;
- на Краматорском — три;
- на Ореховском — две;
"Наши воины истощают боевой потенциал российских оккупантов, дают отпор противнику и усиливают собственные оборонительные рубежи", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что россияне пошли в наступление на Харьковщине ранее запланированного срока. Решение было принято из-за того, что США разблокировали военную помощь Украине.