Інтенсивність атак збільшилася втричі: у ЗСУ розповіли про "найгарячіший" напрямок

ЗСУ тримають позиції і відбивають російські атаки

Росіяни продовжують вести наступальні дії на низці східних напрямків. Зокрема, спостерігається суттєва їх активація на Покровському напрямку.

Про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ ЗСУ. За поточну добу кількість бойових зіткнень збільшилась до 44.

Зазначається, що на Покровському напрямку вже зафіксовано 14 бойових зіткнень, а інтенсивність атак збільшилася більш ніж утричі. Також зазначено, що бої продовжуються біля Калинового, Яснобродівки та Сокола.

Крім того, окупанти намагаються наступати на Харківському напрямку із застосуванням авіабомб, там кількість атак збільшилася до восьми.

На інших ділянках фронту ситуація така:

на Куп’янському напрямку зафіксовано шість бойових зіткнень;

на Краматорському — три;

на Оріхівському — дві;

"Наші воїни виснажують бойовий потенціал російських окупантів, дають відсіч противнику та посилюють власні оборонні рубежі", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що росіяни пішли у наступ на Харківщині раніше запланованого терміну. Рішення було ухвалено через те, що США розблокували військову допомогу Україні.